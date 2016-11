Triberg Auf 225 Kilometern die Natur durchwandert

Trotz des miesen Wetters war der Wanderabschluss des Triberger Schwarzwaldvereins bestens besucht. Der Vorsitzende Wolfgang Gissler freute sich, auch seinen Wanderwart Alois Schwarz zu begrüßen. Der erschien zwar noch mit Stock, war aber guter Dinge, bald wieder wandern zu können. Der Vorsitzende, der im vergangenen Wanderjahr auch als kommissarischer Wanderwart fungierte, konnte stolz vermelden, dass von 164 Wanderern bei 18 Tages- und fünf Halbtagstouren 225 Kilometer erwandert wurden. Davon wurden von neun Teilnehmern an der Wanderfahrt zum Moselsteig bei größter Hitze 48 Kilometer zurückgelegt. Den meisten Zuspruch erhielten – wie schon seit jeher – die Ausflüge in den Kaiserstuhl und nach Baden-Baden, die zudem noch von schönstem Wetter begleitet waren. Wie schon seit langem Tradition bei der Ortsgruppe Triberg wurden alle Touren außer der Wanderfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt. So kamen über 600 Kilometer mit Bus und Bahn zusammen. Ottilie Kaye nahm als fleißigste Läuferin an 14 Wanderungen teil und erhielt, ebenso wie Norbert Kaye, Alfred Schlösser sowie Ursula und Wolfgang Gissler die Wanderehrennadel. In gemütlicher Runde wurde die kommende Wandersaison besprochen. Auch dann sollen wieder etwa die Hälfte der Touren als Start- oder Zielpunkt die nähere Heimat haben. Gissler versprach, die Wanderer zu nicht so bekannten oder verwunschenen Ecken in der Heimat zu führen. Er rief zudem alle interessierten Wanderlustigen dazu auf, ihm noch bis Mitte Dezember Anregungen zu geben. Die Vorschläge nehmen Ottilie Kaye und Wolfgang Gissler gern auch telefonisch an.

Das nächste Wanderjahr beginnt am Samstag, 11. Februar, mit der Winterwanderung des Bezirks Fohrenbühl in Riedböhringen. Sollte in den nächsten Wochen das Wetter ebenso schön werden wie 2015, wird der Verein zu zusätzlichen Wanderungen einladen.