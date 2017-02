Triberg Auch weiterhin Stillstand in Sachen Mobilfunk

Triberg-Gremmelsbach (nv). Seit November ist er mit der Telekom in Verbindung, doch ist aus technischen Gründen eine Verbesserung nicht möglich. Ein Mast von 40 Metern Höhe könnte einen großen Teil der Fläche Gremmelsbachs abdecken, doch würde ein Störer im eigenen Netz geschaffen, bekam er von der Telekom als Antwort. Für die Nutzer wäre das kein Gewinn, das vorhandene Netz würde sich aber verschlechtern. Doch der Ortsvorsteher lässt nicht locker, da in umliegenden Gemeinden LTE-Standard längst gegeben ist, argumentiert er. "Wir brauchen eine Perspektive", schrieb er an die Telekom.