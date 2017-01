Triberg Attraktionen schon genug

Würde sich da nicht wenigstens eine andere Alternative anbieten, wie beispielsweise in Köln eine Greifvogelschutzstation bei angemessener Umweltpädagogik eingerichtet wurde?

Zudem könnten sich in wünschenswerter zeitgerechter Innovation, Tierschutzorganisationen wie Peta sinnvoll mit einbringen, oder reicht für das Gefieder der knappe Raum als vermeintliche Genugtuung für einen eventuell umso größeren Attraktionsgewinn für die Stadt? Die auch ohne diesen geplanten Greifvogelpark ihren Touristen bislang Attraktionen bietet. Als ehemalige Einwohnerin liegt auch mir die einstige Idylle von Triberg am Herzen. Somit: "Ein Herz für Greifvögel", die ihr Dasein in roh bezäunter Atmosphäre fristen sollen. Wieder einmal wäre Tribergs planungsfragliches Verständnis gefragt.

Elisabeth Spath