Triberg Asklepios-Klinik swingt und jazzt mit "Artillerie Lourde"

Das Ensemble befasst sich ausgiebig mit Django Reinhardt. Deshalb war es nahe liegend, einen dazu passenden Bandnamen zu kreieren. "Artillerie Lourde" bedeutet "schwere Artillerie" und ist der Name einer Django-Reinhardt-Komposition. Dieser schrieb sie, um seine Freude über die Befreiung von Paris durch die Alliierten auszudrücken.

Gitarrist Eric Fricke wusste auch, dass bei dem im Jahr 1910 geborenen Reinhardt durch schwere Verbrennungen dessen linke Hand verkrüppelt war. Er hat aus diesem Manko seinen eigenen Stil entwickelt. Er besaß das absolute Musikgehör und konnte Stücke nach zweimaligem Hören nachspielen. Als er bei Duke Ellington zu Besuch war, sagte der Franzose Reinhardt mit wenigen ihm bekannten englischen Worten zu ihm: "You play, I follow." (Du spielst und ich folge). In der Klinik wippten die Besucher gleich zu Beginn des zweistündigen Konzertes mit ihren Füßen mit.

Sehr zu Herzen ging "Bei Dir war es immer so schön", gesungen von Fricke. Er sagte die jeweiligen Musiktitel an und wusste immer Interessantes darüber zu berichten. Heinz Jäger spielte ebenfalls Gitarre und Wolfgang Dippel zupfte und strich den Bass. Zu "Cherokee" und "Djangology" machten die Besucher mit und so manches Bein wurde unter dem Tisch dazu bewegt. Vielleicht hätte der eine oder andere auch getanzt, was aber bei den herrschenden tropischen Temperaturen ausblieb und ein passendes Getränk zur Abkühlung begehrter war.