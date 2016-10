Triberg Asklepios-Klinik bietet allerleiim November

Triberg. Am Montag, 7. November, heißt es wieder "Mit Humor gesünder leben" – ein Vortrag mit dem Humortrainer Michael Falkenbach. Beginn ist um 19 Uhr. Die weiteren Veranstaltungen finden ab 20 Uhr in der Cafeteria statt: Am Dienstag, 8. November, ist gemeinsames Singen mit Bertram Kienzler und Joachim Hirt. Am Sonntag, 13. November gibt es Märchen und Musik mit der Märchenerzählerin Jutta Scherzinger und dem Musiker Wolfgang Rogge. Die Chorgemeinschaft Nußbach singt am Dienstag, 15. November. Die "Hospital Harmonists" erfreuen am Dienstag, 21. November, mit A-Capella-Gesang und Kabarett. Das Ensemble Kolorit gastiert am 27. November mit dem Chanson-Programm "So sind wir Frauen".