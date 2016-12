Triberg "Anschläge vor allem in den Metropolen"

Triberg. Der Weihnachtszauber mit Lichtermeer und Unterhaltungsprogramm gehört mit zu den publikumsstärksten Veranstaltungen in der weiten Region. Rund 45 000 Besucher strömen hierzu alljährlich vom 25. bis 30. Dezember in die Wasserfallstadt. Bislang habe es dabei keine besondere Polizeipräsenz gegeben, sagt Bürgermeister Gallus Strobel. Doch nach den Vorfällen am Montagabend auf dem Berliner Weihnachtsmarkt komme das Konzept noch einmal auf den Prüfstand. Hierzu werde es Gespräche mit der örtlichen Polizei geben. Eventuell sei es möglich, einen Granitblock vor dem Eingangsbereich zum Weihnachtszauber zu platzieren. Jedoch dürfe damit der Zugang von Rettungskräften nicht behindert werden. All das werde noch untersucht. Eine Entscheidung, ob der Granitblock nun aufgestellt werde oder nicht, falle bis Donnerstag.

Angesichts der ländlichen Struktur im Schwarzwald sieht Strobel die Stadt Triberg aber nicht im Fokus von Terroristen. "Ich beurteile die Situation hier als sicher", betont der Bürgermeister. Das sei mit auch ein Grund, weshalb Triberg ein beliebtes Ziel von Touristen aus aller Herren Länder sei, die hier Erholung und Naturerlebnis suchten.

Eher im Fadenkreuz des Terrors seien Metropolen wie Berlin, München oder Köln. Die gewachsene Gefahr für Terroranschläge in Deutschland ist für Strobel eine Folge gravierender Fehler in der Flüchtlingespolitik der Bundesregierung. Dabei kritisiert er vor allem den über lange Zeit hinweg unkontrollierten Zustrom von Asylbewerbern über die deutsche Grenze, wodurch man gar nicht gewusst habe, wer ins Land kommt. Ein jüngstes Beispiel für die Folgen ist für Strobel auch der Fall mit der in Freiburg ermordeten Studentin.