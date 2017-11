Triberg Andreas Treuer: Individualität im Namen Jesu

Raumschaft Triberg. „Man hat als Katholik zwei Möglichkeiten, mit dem Reformations-Feiertag umzugehen: Entweder man distanziert sich und tut so, als gingen einen das nichts an–­ oder man feiert gemeinsam", lautete die Antwort auf eine entsprechende Anfrage des Schwarzwälder Boten. In der Raumschaft Triberg entschied man sich für die ökumenische Lösung.

Begonnen wurde die Feier des 500. Jahrestags der Thesenanschläge in der Stadtkirche St. Clemens mit der Wort-Gottes-Feier mit Elementen der katholischen Liturgie. Die Lesung hielt der evangelische Geistliche Markus Ockert, die Predigt Pfarrer Andreas Treuer. Er erinnerte an eine Begegnung zwischen Helmut Kohl und Michail Gorbatschow, kurz vor Eintritt der Deutschen Einheit. Dabei verglich Kohl den Rhein mit dieser. "Man kann ihn behindern durch Aufstauen – aufhalten kann man ihn nicht", so Kohl. So sei das auch mit der Einheit, man könne sie verschieben, aber nicht aufhalten.

"Heute wissen wir, dass diese Einheit auch erarbeitet werden muss", stellte er klar. So sei das auch mit der Einheit der Christen. Keine Uniformität, sondern Individualität im Namen Jesu. Herausragendes dürfe auch herausragen, nicht jede Individualität müsse preisgegeben werden. Einheitlichkeit brauche keine Liebe, doch "wer (wie Gott) die Liebe von Menschen sucht, sucht keine Uniformität, sondern den Einzelnen, wie er ist, der liebt die Vielfalt", so Treuer. Durch die gemeinsame Mitte, also Gott, entstehe Gemeinschaft.