Triberg Ampel für Blinde aufgerüstet

Da durch die Wasserfallstadt viel Verkehr rollt, entschied sich der Kreis für die Installierung der "Zusatzeinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte an Straßenverkehrs-Signalanlagen", so der korrekte Fachbegriff. Die Kosten für die jetzt verbesserten Fußgängerampelanlagen in der Hauptstraße liegen bei rund 7500 Euro. Der Landkreis bezahlt.

Die Stadt Triberg beantragte zuvor diese Optimierung beim Straßenbauamt. Dem war im Frühjahr eine Anfrage des Alten- und Pflegeheim St. Antonius voran gegangen. Dort wurde die Notwendigkeit einer Signalisierung für Blinde und Sehbehinderte erkannt und bei der Stadt als Wunsch vorgetragen.

"Wir haben das Thema mit dem Straßenbauamt bei einer Verkehrsschau behandelt. Im Zuge dessen wurde zugesagt, dass die Ampeln umgerüstet werden", erklärte Nikolaus Arnold vom Rathaus auf Anfrage.