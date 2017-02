Triberg Alles ist bereit: Es kann losgehen!

Massenlager und Frühstück

Die Poppele-Zunft Singen zeigt den Hoorigen-Bären-Tanz um 21 Uhr im Schulhof, der Reigen der Röllelibutzen startet um 21.30 Uhr beim Kurhaus. Die aus Altstätten in der Schweiz stammende Narrenfigur ist erstmals im Schwarzwald zu sehen. Ihr Verein ist seit kurzem ein Partner der VSAN und deshalb auch in Triberg zu Gast. Im Anschluss ist närrisches Treiben im und ums Kurhaus herum, in Bars, Besenwirtschaften und Zelten, die meist von Vereinen bewirtet werden.

Zusätzlichen Service bieten die Triberger ihren Gästen im Festbüro in der Tourist-Info im Schwarzwaldmuseum. Ein Massenlager für 200 bis 300 Narren ist in der Jahnhalle eingerichtet. Zwei stündlich fahrende Shuttlebusse gibt es für die Fasnachter und Besucher von auswärts. Die eine hat Hausach, die andere Furtwangen zum Ziel. Am Samstag fahren die Busse von 16 bis 2 Uhr nachts, am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Der genaue Fahrplan ist im Internet unter www.narrentreffen-triberg.de zu finden.

Am Sonntag bietet der Frauenbund im Pfarrsaal unter der Stadtkirche ab 7.30 Uhr Frühstück an. Viele Narren, die im Massenquartier übernachten, haben dies bereits gebucht. Die Frauen würden sich auch über nicht angemeldete Besucher freuen. Nachmittags bieten sie vor, während und nach dem Umzug Kaffee und Kuchen an.

Narrenmesse und Empfang

Die Narrenmesse beginnt um 10.15 Uhr in der Stadtkirche. Stadtpfarrer Andreas Treuer wird sie leiten.

Um 11 Uhr richtet die Stadt Triberg den Zunftmeisterempfang für geladene Gäste im Schwarzwaldmuseum aus. Auch hierzu erwarten die Gastgeber Ehrengäste wie Vertreter der teilnehmenden Zünfte, Präsidiumsmitglieder der Vereinigung Schwäbisch Alemannischen Narrenzünfte (VSAN), allen voran den Vizepräsidenten Otto Geng aus Markdorf und Präsident Roland Wehrle aus Furtwangen. Letzterer soll bereits am heutigen Samstag zum Narrentreiben vor Ort sein.

Ab 12 Uhr stellen sich die Narren für den Narrensprung auf. Start ist um 13 Uhr am Waldsportbad. Der Umzug mit über 30 gemeldeten Gruppen und somit über 3500 Hästrägern und über 500 Musikern führt über die Friedrich-, Luisen-, Schul-, Garten- und Hauptstraße zum Narrendorf am Kurhaus, wo das muntere Treiben der Hästräger weitergehen wird. Ihre Masken können sie nach dem Umzug bei Bedarf im Maskenlager im Kurhaus abgeben und unbeschwert weiterfeiern.