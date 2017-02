Triberg Alles bereit fürs große Narrentreffen

Im Mittelpunkt beim großen Narrentreffen unter dem Motto "Ein Fest von Freunden für Freunde" steht bei den Umzügen am Samstagabend und Sonntagnachmittag sowie verschiedenen Brauchtumsvorführungen ein Teil der schwäbisch-alemannischen Fasnet hautnah zu erleben. 33 Zünfte mit über 3500 Hästrägern und mehr als 20 Musikkapellen, also zwischen 500 und 600 Musiker, werden in Triberg erwartet. Sie werden die Vielfalt der Häser, der Klang der Narrenmärsche und die verschiedenen Fasnetbräuche zwei Tage lang zum Besten geben.

"Eigentlich wollten noch mehr kommen. Wir mussten manchen Zünften aus Kapazitätsgründen sogar absagen", verrät Fleig. Angesichts der vielen Narren, von denen alleine 1300 in der Raumschaft Triberg, Furtwangen, Königsfeld und Hausach übernachten, rechnen die Organisatoren der Großveranstaltung mit rund 3000 Zuschauern.

Damit diese auch problemlos zum Narrentreffen kommen, hat die Triberger Narrenzunft in Kooperation mit einer St. Georgener Firma eigens Buspendelverkehr organisiert. Die Shuttlebusse fahren stündlich am Samstag von 16 bis 2 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr ab den üblichen Haltestellen von Furtwangen über Schönwald und Schonach oder von Hausach über Gutach, Hornberg, Niederwasser und Gremmelsbach nach Triberg.

"Die genauen Abfahrtszeiten stehen auf unserer Internetseite unter www.narrentreffen-triberg.de", informieren Volker Fleig und Zunftschreiber Sven Ketterer und ergänzen: "Am Sonntag wird ab 12 Uhr die B 500 von oben vom Jägerhaus her nur noch einspurig befahrbar sein. Ab dem Schwarzwaldmuseum ist kein Durchkommen mehr. Über die Kreuzstraße gelangt man jedoch zur Parkgarage. Wer von unten aus dem Gutachtal kommt, kann bei der Firma Tränkle, beim Lidl oder Bahnhof parken. Alles aus Richtung St. Georgen wird, wie beim Weihnachtszauber, auf die Adelheid umgeleitet und kann dort in den Shuttlebus umsteigen". Auch die SBG-Busse fahren am Wochenende, allerdings muss hier mit Einschränkungen und Verzögerungen gerechnet werden (wir berichteten).