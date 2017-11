Am Samstag, 25. November, und Samstag,2. Dezember, jeweils ab 8 Uhr veranstaltet der Kindergarten St. Anna einen Adventsverkauf am Rathaus in Triberg. Zu Gunsten des Kindergartens werden dort Adventskränze, Adventsgesteck und Adventsdekoration verkauft. Für das weihnachtliche Wohl gibt es außerdem Linzertorten und leckeres Weihnachtsgebäck. Foto: Kindergarten