Triberg Acht Kilometer, die alles abfordern

Triberg. "Der Chefarzt der Klinik gehört zu den bundesweit führenden Köpfe, die sich mit ›Sport nach Krebs‹ beschäftigen", betonte Bürgermeister Gallus Strobel, der als Schirmherr der Veranstaltung zur Seite stand. Er freue sich, dass der Lauf erneut mehr als 100 Sportler angezogen habe, die von einem bis zu acht Kilometern alles unter die Schuhe nehmen wollten. Manche traten mit "Hilfsmitteln" an, den Stöcken der Nordic Walker, die im Übrigen in großer Zahl alle Strecken in Angriff nahmen. Der Geschäftsführer der Klinik, Stefan Bartmer-Freund, erklärte, dass seitens der Klinik für jeden teilnehmenden Patienten fünf Euro für die Krebsforschung gestiftet würden.

Widmann betonte, dass es nachgewiesen sei, dass Menschen, die nach Krebs Sport treiben, ein bis zu 50 Prozent geringeres Risiko haben, erneut zu erkranken. Die Klinik stellte für jeden ihrer Gäste, der das benötigte, einen Paten zur Unterstützung. Besonders erfreulich fand Widmann die Initiative des Schwarzwaldgymnasiums. Zwei Lehrer und jede Menge Schüler beteiligten sich am Lauf.

Kleine Preise, gestiftet von der Stadt Triberg, versüßten so manchem den Start. Einen Kilometer maß die kürzeste Runde, vier Kilometer haben die Sportler für die mittlere Runde zurückzulegen, acht Kilometer waren es auf der ambitionierten Strecke für Bergläufer. Im Bereich des Wasserfalls bis hinauf zur "Adelheid" bewegte sich der Lauf, die Startzeit für die längste Strecke war bereits um 10 Uhr morgens an der Klink, das Ziel lag im Bereich des Parkplatzes des Gasthauses Lilie, um dem Betrieb an der Hauptkasse aus dem Weg zu gehen.