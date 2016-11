Triberg Abschiedsschmerz steht im Mittelpunkt des Trauercafés

Raumschaft Triberg. Zum ersten Trauercafé im Wallfahrtshaus kamen ein Dutzend Frauen, die sich aussprechen wollten und auf Verständnis hofften. Die meisten von ihnen wohnen in Triberg, andere in Schonach und einige fuhren sogar von der Baar aus in die Wasserfallstadt, wie sich bei der Vorstellungsrunde herausstellte. "Wir sind keine Spezialisten für Trauerbewältigung. Aber wir wollen Menschen aus ihrer Trauer und Sprachlosigkeit herausholen und ihnen eine Möglichkeit für Gespräche bieten", betonte Gemeindeassistentin Birgit Kurzbach, die das Projekt ins Leben gerufen hatte.