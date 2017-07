Triberg Abiturienten sorgen für spaßige Abkühlung

Nach der nassen Abkühlung ging es für die Gymnasiasten weiter in die schuleigene Sporthalle, wo die Abgänger ihr bestandenes Abitur mit der gesamten Schulbelegschaft ausgelassen feierten. Dies erfolgte auch mit verschiedenen Spielen zwischen Schülern und Schülern sowie Schülern und Lehrern. Das Programm begann mit dem klassischen Wettstreit der jetzigen Elftklässler und Zehntklässler um das begehrte "Schanoster", den Aufenthaltsraum der Oberstufe.

Auch eine Lachchallenge gehört zu den Streichen

Nach intensiver Suche zweier Mitschülerinnen der beiden Klassen, die im Schulhaus versteckt wurden, war die elfte Klasse schneller und gewann somit das Spiel und das "Schanoster". Die restlichen Schüler und Lehrer wurden währenddessen mit Musik und originellen Spielen unterhalten. Es gab auch Torwandschießen und eine Lachchallenge.

Nachdem der ganze Spaß vorbei war, bestaunten die Schüler noch das Denkmal der Abiturienten 2017, auf dem diese sich verewigten und beschafften sich eine selbstangefertigte Abizeitung.

Die Titelseite des Hefts im DIN-A4-Format ziert ein Bikini und die unterschiedlichen Schlagzeilen sind an Strandtipps einer Frauenzeitschrift angelehnt. "43 Schüler berichten von ihrer Suche nach dem perfekten ›Abikini‹ in erlebnisreichen acht Jahren", heißt es im Vorwort der Zeitungsmacher. Auf über 130 bedruckten Seiten erstecken sich Texte über alle Abiturienten und über deren Kurse und Lehrer. Großer Beliebtheit erfreuen sich Extras wie Bilder, Sprüche und Statistiken. Selbst Klassenbucheinträge, die sich im Lauf der Jahre ansammelten, sind in dem informativen Werk zu finden, ebenso wie der Chatverlauf einer vermeintlichen Whats-app-Gruppe der Lehrer. Zudem sind interessante Berichte über Ausflüge und Studienfahrten abgedruckt. Gelungene Kurs- und Porträtfotos runden das Heft ab.

Die Zeitungsmacher sind stolz auf ihr Werk und äußern sich erfreut über den Absatz des Heftes. "Wir haben schließlich viel Aufwand betrieben für diese Abizeitung", sagt ein Mitglied des überwiegend weiblichen Redaktionsteams.

Das Aufgabenfeld der jungen Hobby-Redakteure erstreckte sich vom Verfassen einzelner Berichte und Porträts über Druckabwicklung und Sponsorensuche bis hin zu aufwendigen Layoutarbeiten. "In diesem Buch stecken Arbeitsstunden im dreistelligen Bereich", schreibt das Abi zeitungsteam in seinem Nachwort. Umso stolzer ist es auf den Spottpreis der 350 Stück hohen Auflage: nur drei Euro kostet die Broschüre, die auch noch am Samstag beim Abiball ab 18 Uhr im Haus des Gastes in Schonach von Eltern und Verwandten erworben werden kann.