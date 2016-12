Triberg Abgeschiedenheit hilft beim Streiten

Aus kommunaler Sicht schaute dann Roger Kehle, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg auf das Subsidiaritätsprinzip der EU, bevor man eine geführte Wanderung zum beleuchteten Wasserfall unternahm und zum Tagesende ein gemeinsames Abendessen einnahm, zu dem das Justizministerium einlud.

Auch für den heutigen, zweiten Tag hat man mit Heinrich Haasis, dem Präsidenten des Weltinstituts der Sparkassen und dem Präsidenten des Deutschen Sparkassenverbands, einen Redner gewinnen können, der das Thema der Einlagensicherung der Banken und Sparkassen näher beleuchtete.

Podiumsdiskussion folgt auf Vorträge

Im Anschluss folgte eine Podiumsdiskussion, an der auch der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhof, Juliane Kokott, Generalanwältin am Gerichtshof der Europäischen Union, sowie Mieth und Nettesheim teilnahmen.

Die EU, so führte Wolf aus, sei in den vergangenen Monaten etwas ins Zwielicht gerückt, vor allem nachdem Großbritannien den Brexit beschlossen habe. Tiefgründige Themen wie Staatsverschuldungen und Bankenkrisen hätten immer mehr zur Folge, dass der Bürger immer weniger Vertrauen zur Union habe. Auch die Flüchtlingskrise und ihre noch immer fehlende europäische Lösung berge wenig Vertrauen. So zeige das beitrittswillige Serbien eine immer stärker hervortretende Orientierung nach Russland. Derzeit erschütterten Meldungen aus Italien das Vertrauen in die Staatengemeinschaft.

Wenig Problemlösungskompetenz, viel Bürokratie und Überregulierung leuchte vielen nicht mehr ein. Das unklare rechtliche Fundament gebe ebenso Anlass zum Bedenken.

Wolf fehlte daher vor allem der Griff zur "Subsidiaritäts-Rüge". In Schweden werde jede zehnte Eingabe aus Brüssel gerügt, in Deutschland seien es in den vergangenen Jahren "genau Null" gewesen. Für ihn fehlt ein effektives Kontrollsystem.