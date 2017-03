Triberg Abgeräumtes kann abgeholt werden

Triberg. Dass der Grabschmuck auf dem Urnengrab ihrer Mutter verschwunden sei, verwunderte eine Leserin.

Der Bauhof, so die Frau, habe die alten, zugegebener Maßen ziemlich vergammelten Kränze und sonstigen Dinge im Urnen-Grabfeld entfernt, was ja grundsätzlich in Ordnung sei. "Das hat schon recht wüst ausgesehen", räumte sie ein. Nicht in Ordnung, monierte sie im Gespräch, sei aber die Tatsache, dass auch zwei Schalen mit einem Engel, einem künstlerisch gestalteten Stein sowie eine Vase vom Urnengrab ihrer Mutter verschwunden sei. Sie habe auch schon gehört, dass auf dem Friedhof immer wieder von Diebstahl die Rede sei, erzählte sie aufgebracht.

Bauhofleiter Hubert Kienzler erläuterte, dass laut Friedhofsordnung in diesem Bereich "keine Ausstattung" erlaubt sei. "Wir räumen diese Grabstellen des Öfteren ab, aber es wird generell nur dann etwas entsorgt, wenn es kaputt ist", betonte der Bauhofleiter. Alles, was noch einen wertigen Eindruck mache, werde von ihm und seinen Mitarbeitern in einem Raum der Friedhofskapelle aufbewahrt und auf Nachfrage auch wieder ausgehändigt.