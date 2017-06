Triberg "A fetzige Musi" mit Silbertalern

Die "Silbertaler" sind seit den 1960er Jahren der Inbegriff für Musik "Mit Leib und Seele". So waren die "Silbertaler" bereits damals Stimmungsgarant und weit über die Grenzen durch Ihre Qualität und Einzigartigkeit bekannt. Diese Tradition führen die "Silbertaler" mit den leidenschaftlichen Musikanten Peter Friedle, Adolf Schwarzhans, Martin Schwarzhans und Oliver Kleboth seit 1999 fort.

Die Formation der "Silbertaler" in der Besetzung Akkordeon/Keyboard, Steirische Harmonika, Gitarre, Bass/Bariton ermöglicht totale Vielseitigkeit. So spielen die "Silbertaler" ein weit gefächertes Programm von der volkstümlichen Musik über Oldies bis zu aktuellen Party- und Pop-Rock Hits. "Ein vielseitiges Show-Programm ist der Garant für die optimale Stimmung", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Mit den erfolgreichen CD-Produktionen "Mit Leib und Seele Musikant" und "a fetzige Musi" unterstreichen die "Silbertaler" diese Leidenschaft zur Musik und die über Jahrzehnte lange Tradition und die Liebe zur Musik. Als Höhepunkt ihrer bisherigen Musik-Karriere traten die "Silbertaler" als musikalische Werbebotschafter schon in der Fernsehsendung "Musikantenstadl" auf.

Dabei präsentierten die Musikanten vor einem Millionenpublikum in der Elbe-Stadt Riesa ihren Titel "Boarisch, das ist genial" und vertraten dabei Österreich beim Musikantenstadl Nachwuchs-Wettbewerb.