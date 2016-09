Triberg 99 Jahre lebt sie schon in der Stadt

Ein langes, aber schweres Leben liegt hinter der ältesten Tribergerin. Nur knapp drei Jahre war sie verheiratet, bis sie ihren Mann 1945 in den letzten Kriegswochen verlor. Inzwischen ist sie schon 71 Jahre lang Witwe.

Doch ihr einziger Sohn Wolfgang kümmert sich liebevoll um seine hochbetagte Mutter. Obwohl er in Wuppertal wohnt, fährt er mit seiner Ehefrau Anna zwei Mal im Monat nach Triberg ins Pflegeheim St. Antonius, um seiner Mutter Gesellschaft zu leisten.

"Am Festtag werden wir Dias aus ihrem Leben zeigen, das ist nicht nur für sie, sondern auch für die Verwandtschaft interessant", freut sich Wolfgang Kaiser. So kann sich seine Mutter noch einmal mit zahlreichen Fotos an ihr langes Leben erinnern.