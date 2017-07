Triberg 80er Party mit Prämierung in der Zunftstube

Triberg. Rubik’s Cube, Punks, Vokuhila, Aerobic und Kiss, Neue Deutsche Welle, die letzten Kassettenrecorder – all das machte einen Teil der 80er Jahre und besonderem Charme aus. Nun planen die Macher der Narrenzunft eine Retro-Party zum Thema 80er Party. Neben der DJ-Musik aus dieser Zeit wollen die Narren auch die Kultgetränke Korea, Lumumba oder Gedopte aufleben lassen. Am Samstag, 22. Juli, ab 20 Uhr geht’s rund in der Zunftstube, versprechen Narrenchef Volker Fleig, Stellvertreter Sven Ketterer und Säckelmeisterin Eva Kammerer. Derzeit wird die Licht- und Tonanlage der Zunftstube einer Umrüstung auf moderne Technik unterzogen, damit auch von dieser Seite der Spaß gegeben ist. Der Kartenvorverkauf läuft. Im Waldsportbad sind Karten für drei Euro erhältlich. Die Anzahl ist begrenzt. Es lohnt sich im 80er Outfit zu kommen, es gibt eine Prämierung.