Triberg 800 Trachtenträger werden erwartet

"Eine wesentliche Komponente des Festes stellt heuer wie von Beginn an das sehr reichhaltige kulinarische Angebot dar", versprachen Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold und der Vorsitzende des Wirtevereins, Daniel Weis. Was habe da näher gelegen, als die Wirte der Wasserfallstadt mit ins Boot zu holen, strahlte er. Und da das neue Fest kein Einzelfall bleiben, sondern zumindest mittelfristig Jahr für Jahr aufs Neue Besucher in der Vorsaison anlocken soll, haben die Wirte tief in die Tasche gegriffen und sich neue Bewirtungshütten angeschafft.

Großer Flohmarkt entlang der Hauptstraße

Josef Smetanjuk vom Landgasthof "Lilie" hat sich vorgenommen, "Qualivo Schinken" anzubieten. Seine Tochter Stefanie Haas, die die "Schinkenstraße" betreibt, hält zusätzlich vielerlei Schwarzwälder Spezialitäten bereit. Es werde auch wieder ein von den Raumschaftswirtinnen ("RAWISTA") getragenes Kaffeestübchen geben, das diesmal ans Festzelt angebaut wird.

Und auch der Flohmarkt entlang der Hauptstraße, der zahlreiche Freunde gefunden hat, wird wieder für zusätzliche Besucher sorgen – mit diesem beginnt das Fest am Samstag, 24. Juni, um 10 Uhr. "Wir haben noch einige Plätze frei, wer noch kommen will, kann sich bei mir melden unter Telefon 07722/9532 32", ließ Arnold verlauten. Man könne sich auch für nur einen Tag anmelden.

In diesem Jahr spielt auch die musikalische Unterhaltung eine große Rolle. So wird am Samstag ab 14 Uhr der Musikverein Harmonie im Festzelt aufspielen, ab 16 Uhr übernimmt der Musikverein Grüningen. Für gute Laune und "a fetzige Musi" sorgen ab 20 Uhr die Musiker der bekannten Stimmungsband "Silbertaler" aus Österreich.

Am Sonntag dritter Trachtenumzug

Der Sonntag, 25. Juni, beginnt um 10 Uhr mit dem Umzug der Trachtenträger und der Trachtenkapelle Gremmelsbach vom Kurhaus zur Stadtkirche. Beim Trachtengottesdienst wird es wieder Tanzvorführungen geben. Danach beginnt erneut das Flohmarkt-Treiben. Ab 11.30 Uhr sorgt die Stadt- und Kurkapelle Triberg für den musikalischen Teil des Frühschoppens. Zugleich wird es für die Trachtenträger einen Empfang durch die Stadt geben.

Am Nachmittag um 14 Uhr beginnt der dritte Triberger Trachtenumzug. "Danach wird ein Teil der Trachtenträger ins Kurhaus, der andere ins Festzelt ziehen", so Arnold. Im Kurhaus sorgt die Trachtenkapelle Oberprechtal für zünftige Unterhaltung, im Festzelt übernimmt diesen Part der Musikverein Harmonie Sulzbach. Ab 17 Uhr ist im Festzelt die Trachtenkapelle St. Ullrich zu hören.

Neu ist in diesem Jahr die "Kinderwelt" mit Fahrgeschäften und Süßem auf dem Vorplatz des Kurhauses.