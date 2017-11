Triberg 440 Seiten voller Spannung

"Nach einem furchtbaren Brand in ihrem Café Butterblume findet die Romanheldin Maja Winter Zuflucht in einer hübschen Ferienwohnung, ahnt jedoch nicht, was sie dort Schlimmes erwartet. Schon bald fühlt sich Maja auf unheimliche Weise ständig beobachtet. Niemand glaubt ihr, bis auf den charismatischen Arzt Erik Bergmann. Er berührt ihr Herz, aber er scheint auch etwas vor ihr zu verbergen. Eines Abends bemerkt Maja, dass sie nicht alleine in der Wohnung ist und bekommt Todesangst …", so beschreibt die Autorin in Auszügen die mysteriösen Handlungen.