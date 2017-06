Triberg 350 Mitglieder bilden Rückgrat der Realschule

Schatzmeisterin Irene King listete im Kassenbericht alle Einnahmen und Ausgaben auf. Elternvertreterin Antje Kienzler und Lehrer Michael Engst hatten die Kasse geprüft und gaben das Signal für die Entlastung. Unter Leitung von Stadtrat Klaus Nagel wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Beim nächsten Tagesordnungspunkt bezüglich einer Satzungsänderung waren sich alle einig. Bisher bestand der Beirat des Vereins aus elf Mitgliedern, in Zukunft sollen es acht sein. "Das ist eine Erleichterung für die Vereinsarbeit", freute sich Nagel, der auch die Neuwahlen leitete. Der Mediziner Thomas Schwarz bleibt in den kommenden zwei Jahren Vorsitzender. Ursula Gissler, die 2016 von der RST in den Ruhestand verabschiedet wurde, ist weiterhin seine Stellvertreterin, während Realschullehrerin Christine Nagel als Schriftführerin bestätigt wurde. Da King nicht mehr als Kassiererin kandidierte, wurde Antje Kienzler einstimmig zur Nachfolgerin gewählt. Als Beiräte wurden Katja Burger und Herbert Schneider bestätigt. Silke Burger, Martin Marx, Klaus-Dieter Sembach und Matthias Huber hatten im Vorfeld ihre Bereitschaft signalisiert als Beiräte zu fungieren, sie wurden in Abwesenheit gewählt.

Schulleiter Waldfried Sandmann und Elternbeirats-Vorsitzende Simone Lorbeer komplettieren kraft ihres Amtes den achtköpfigen Beirat des Fördervereins. Anschließend gab es Präsente von Schulleitung und Verein für die ehrenamtliche Arbeit. Besonders gelobt wurde Irene King, die zwölf Jahre lang die Kasse geführt hatte.