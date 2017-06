Triberg 350 Mitglieder bilden das Rückgrat der Realschule

Der Mediziner Thomas Schwarz bleibt auch in den nächsten zwei Jahren Vorsitzender. Ursula Gissler, die 2016 von der RST in den Ruhestand verabschiedet wurde, ist weiterhin seine Stellvertreterin, während Realschullehrerin Christine Nagel in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt wurde.

Da Irene King nicht mehr für das Amt als Kassiererin kandidierte, wurde Antje Kienzler per Akklamation einstimmig zu ihrer Nachfolgerin gewählt. Als Beiräte wurden Katja Burger und Herbert Schneider bestätigt. Ihre Bereitschaft, ebenfalls als Beiräte zu fungieren, hatten Silke Burger, Martin Marx, Klaus-Dieter Sembach und Matthias Huber bereits im Vorfeld signalisiert, weil sie nicht kommen konnten. Alle vier wurden in Abwesenheit gewählt.

Der Schulleiter Waldfried Sandmann und die Elternbeirats-Vorsitzende Simone Lorbeer komplettieren kraft ihres Amtes den achtköpfigen Beirat des Fördervereins.

Anschließend gab es Blumen und Präsente von der Schulleitung und dem Verein für die ehrenamtliche Arbeit im Dienste der Realschüler. Besonders gelobt wurde Irene King, die zwölf Jahre lang die Kasse geführt hatte. Aber auch Vorschuss-Lorbeeren und Beifall für die neue Schatzmeisterin Antje Kienzler fehlten nicht. Für das kommende Schuljahr stand die technische Ausstattung mit zwei Laptops und einer Schulkamera auf dem Wunschzettel.

Die Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung beantragte Springseile, Holzstelzen und Pedalos für bewegte Pausen. Das eigenverantwortliche Lernen solle durch einen Klassensatz LÜCK-Kästen mit eingebauter Lernkontrolle unterstützt werden, wie es hieß. Alle Wünsche wurden nach kurzer Beratung genehmigt, auch die Busfahrt der Sechstklässler ins Technorama nach Winterthur und die Fahrt der Achtklässler nach Rust zu den Science Days.

Nicht nur der Vorsitzende bedankte sich beim Schulträger für die gute Zusammenarbeit mit der Realschule, auch Rektor Sandmann äußerte seine Freude über die Unterstützung durch die Stadt.

Konrektor Thomas Serazio erinnerte daran, dass die RST im Jahre 2019 ein halbes Jahrhundert alt wird und dass dieses Jubiläum mit einem großen Schulfest gefeiert werden soll.