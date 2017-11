Triberg 29 weitere Personen erhalten Stimmen

Zu den 135 ungültigen Stimmen zählen auch jene Stimmzettel, auf denen nur Namen geschrieben wurden, ohne Titel, Personenstand, oder Anschrift. "Die gewählten Personen müssen eindeutig identifizierbar sein", erläutert Tino Nimmerjahn vom Gemeindewahlausschuss auf Nachfrage. Ansonsten zähle die Stimmabgabe nicht. Einige Wähler machten den Wahlzettel wohl aus Protest deutlich sichtbar ungültig.

Diejenigen, die dem alten und neuen Bürgermeister nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses Fortune und für seine dritte und letzte Amtszeit ein weiterhin glückliches Händchen wünschten, überwogen deutlich. Einige hundert Gratulanten, darunter auch viele aus seiner Heimatgemeinde Schonach, waren zur Feier ins Kurhaus gekommen, wo auch die vereinigten Kapellen der Stadt und der Ortsteile musikalisch gratulierten und das Badnerlied zum Besten gaben.

Noch am Sonntagabend bewerteten Vereinsvorsitzende, Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter den Wahlausgang. Alexander Kutzner, Leiter des Bauamts und Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands, erzählt, dass er nun 16 Jahre Zeit gehabt hätte, sich anderweitig umzutun, wenn ihm der Chef nicht recht wäre. In das gleiche Horn blasen auch Martin Kienzler, Vorsitzender des SV sowie Geflügelzuchtvereins-Vorsitzender Patrick Hettich aus Nußbach und der dortige Kommandant der Feuerwehr, Erhard Haberstroh. Es sei Vieles geschehen in den vergangenen Jahren, die Vereine profitierten von einem Bürgermeister, der wisse, was er an den Ehrenamtlichen habe.

Positiv äußerten sich auch Nußbachs Ortsvorsteher Heinz Hettich und sein Gremmelsbacher Kollege Reinhard Storz. Anstatt einseitig die Kernstadt vorzuziehen, habe Strobel stets auch das Wohl der beiden Ortsteile bedacht. "Wir haben viel bekommen in seiner bisherigen Amtszeit und wir denken, das wird sich nicht furchtbar ändern", sind sich beide sicher.

Über eine weiterhin fruchtbare Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt und der Ortsteile freute sich Klaus Wangler als stellvertretender Gemeindewahlausschussvorsitzender schon, als er das Wahlergebnis verkündete. Er ist zugleich CDU-Fraktionssprecher und begrüßte die Kandidatur Strobels.

Auch Klaus Nagel (Freie Wähler) hat keine Bedenken, dass die weitestgehend gute Zusammenarbeit mit dem kreativen Kopf der Verwaltung sich ändern könne.

Susanne Muschal (SPD) sieht "außer ein paar Kleinigkeiten" eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister. Sie freut sich auch darüber, dass man sich durchaus mit ihm reiben könne bei verschiedenen Punkten, die ihre Fraktion gerne erledigt sähe – Beispiel Fotovoltaik. Doch insgesamt könne man mit dem Wahlausgang gut leben und freue sich auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit einem "visionären Rathauschef".

Neben der mehrfachen Nennung nicht zugelassener Kandidaten gab es auch zahlreiche Personen, die jeweils ein Kreuzchen erhielten. Diese sind: Martin Mayer, Roswitha Schneider, Jürgen Schwer, Urliek Göbel, Thomas Blum, Hans-Dieter Lang, Burkhart Müller, alle Triberg, Nußbachs Ortsvorsteher Heinz Hettich, Gremmelsbach Ortsvorsteher Reinhard Storz, Unterkirnachs Bürgermeister Andreas Braun, Tribergs ehemaliger Bürgermeister Klaus Martin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner, die Gemeinderatsmitglieder Bernhard Fehrenbach und Georg Wiengarn, Monika Hess, Ilona Möckesch, Rolf Gehringer, Reinhold Dold, Gerhard Adam, Andreas Kreyer, alle Triberg und Ortsteile sowie Johannes Fattler, Schönwald.