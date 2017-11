Triberg 24 Balkone sind reich geschmückt

Triberg (ds). Die Advents- und Weihnachtszeit steht vor der Tür. An vielen Häusern und über die Straßen der Triberger Innenstadt werden derzeit die Lichterketten angebracht und auf dem Marktplatz wurde bereits ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt. Dessen ungeachtet arbeiten fleißig die "Heinzelmännchen" am Wasserfall, um alles für den 14. Triberger Weihnachtszauber, der in der vierten Dezemberwoche stattfindet, perfekt herzurichten.