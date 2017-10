Triberg 220 Meter Schlauch ausgerollt

Bei Schweißarbeiten am Kraftstofftank des Traktors war es zu einer Verpuffung gekommen wodurch der Bauer schwer verletzt unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Außerdem befanden sich noch drei weitere Personen in der Garage, die ebenfalls vermisst werden. Durch die Verpuffung wurde die Garage in Brand gesetzt, das Feuer drohte auf das angrenzende Wohngebäude überzugreifen. Die Frau des Bauern hatte zu der Zeit in der Küche zu tun und eilte sofort zur Garage, wo sie jedoch selbst nicht mehr eingreifen konnte, weil diese bereits heftig verraucht war. Daher setzte sie setzte sofort einen Notruf ab.

Nach der Alarmierung der Feuerwehr Schönwald durch die Leitstelle über Funkmeldeempfänger und Sirene, rückte die Wehr mit allen verfügbaren Fahrzeugen aus. Beim Eintreffen des Einsatzleiters Michael Pfaff erhielt er von der Frau die Nachricht, dass sie einen lauten Knall gehört habe und noch erkannt habe, dass ihr Mann unter dem Traktor eingeklemmt war. Ebenfalls vermisse sie noch ihre drei Kinder.

Gruppenführer Markus Fehrenbach teilte sehr schnell seine Atemschutztrupps ein, die sofort die Rettung des Bauern mittels einem Luftkissens einleiteten, dennoch konnten sehr schnell zunächst die vermissten Kinder gerettet werden. Nachdem das Tor der Garage geöffnet worden war, setzte man den Hochdrucklüfter ein, um Sicht und Sauerstoffzufuhr zu verbessern.