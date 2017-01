Triberg 20 Kunstwerke spülen Geld in Kasse

Königsfeld. Musikalisch begrüßt wurden die Gäste vom elfjährigen Clemens Porsch an der Trompete und seiner Mutter Sabine Porsch am Klavier. "Mit Pauken und Trompeten" wolle man die Jahresausstellung beschließen, so der Vereinsvorsitzende Manfred Molicki folgerichtig.

Als Glücksfee hat die fünfjährige Klara fungiert

Der Verkauf der Lose hatte mit der Eröffnung der Jahresausstellung Ende November 2016 begonnen und dauerte bis kurz vor die Verlosung an. Insgesamt wurden mehr als 200 verkauft. Der Erlös helfe, den Kunstraum zu erhalten, so Molicki. Jeder Käufer habe jetzt schon ein kleines Kunstwerk, spielte er auf die kunstvoll gestalteten Lose an.