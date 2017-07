Triberg 20 Jahre für das Gemeinwohl engagiert

Er rückte 1997 für den damals ausscheidenden Ortsvorsteher Karl Rißler nach und ist seither ununterbrochen dabei. Hettich überreichte seinem Stellvertreter die Ehrenurkunde des Städtetags Baden-Württemberg und das Verdienstabzeichen in Silber. Hoch äußerte sich dankend – er war doch überrascht, die zum Thema Ehrung gemachten Bemerkungen hätte er erst gar nicht auf sich bezogen. Und es habe ihn selbst überrascht, dass er nun schon 20 Jahre hier mitwirke. Eine Arbeit, die ihn interessiere und die ihm Spaß mache. Er sei jede Stunde in diesem Gremium gerne gesessen. Er dankte an dieser Stelle auch seinen Wählern, die es ihm ermöglichten, an den Belangen Nußbachs teilzunehmen und zur Verwirklichung beitragen zu können. Und er hofft, wie in der Vergangenheit, dass alle Projekte zu einem guten Ende geführt werden können.