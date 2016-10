Triberg 190 Jahre Betriebszugehörigkeit

Triberg. Peter Fehrenbach ist seit bereits 40 Jahren für die EGT tätig. Glückwünsche überbrachten Landrat Sven Hinterseh, Thomas Albiez, der Hauptgeschäftsführer der IHK, sowie Vorstand und Geschäftsleitung der EGT Unternehmensgruppe. Als Dank für ihr jahrelanges Engagement und die Treue zum Unternehmen überreichte Rudolf Kastner, Vorstandsvorsitzender der EGT, den Jubilaren neben einer Urkunde auch den "EGT-Kristall" – einen Glas-Quader in rechteckiger Form, in dem die Jubiläumszahl per Laser dreidimensional abgebildet ist.

Heinrich Mark und Peter Fehrenbach erhielten für ihre 50 und 40 Jahre Betriebszugehörigkeit außerdem eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie den "Almanach 2016" des Schwarzwald-Baar-Kreises. Beide Trophäen überreichte Landrat Sven Hinterseh. Urkunden verlieh auch Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der IHK–Schwarzwald-Baar-Heuberg. Heinrich Mark war ein halbes Jahrhundert für die EGT tätig, bevor er im Juni diesen Jahres in seinen wohlverdienten Ruhestand ging. Seine Ausbildung zum Elektroinstallateur begann er 1966 und arbeitete viele Jahre in seinem Ausbildungsberuf. Später kamen Arbeiten im Freileitungs- und Kabelnetz hinzu. Mark war leitender Schaltwart im Umspannwerk Schönwald, betreute ab 1983 die Netzleitstelle und überwachte das komplette EGT-Strom- und Gasnetz sowie Teile der Wasserversorgung.

Seit 1976 ist Peter Fehrenbach für die EGT aktiv. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann blieb er dem Unternehmen treu. Er begann 1979 als kaufmännischer Angestellter in der Lohnbuchhaltung. Später wechselte er in den Bereich Energievertrieb, Abrechnung und Kundenservice und war für den Einkauf verantwortlich. Im Jahr 1986 entschied sich Fehrenbach schließlich für das Debitorenmanagement, in dem er heute noch tätig ist.