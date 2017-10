Triberg 150 Minuten lang Filmmusik

Raumschaft Triberg. Wer oft ins Kino geht, kennt die Filmmusiken des erfolgreichen Komponisten Hans Zimmer. So war zu erwarten, dass sich zu einem besonderen Film in den Kronenlichtspielen in Triberg viele Besucher einfinden werden.

Darunter war auch Lisa Weißer aus St. Georgen. Sie meinte: "Das ist bestimmt toll." Manuela Groß aus Schonach schwärmte: "Ich bin eher für Opern, die in diesem fantastischen Kino übertragen werden. Ich liebe Live-Musik." Mit ihr ist Ute Spath aus Schonach mit gekommen, die eine Schwäche für Musik hat. Brigitte Knezevic will die Vielfalt von Hans Zimmer hören. In dem Konzertmitschnitt vom 4. Juni dieses Jahres in der O2 Arena in Prag waren 150 Minuten lang Filmmusiken zu hören. Die Handschrift des Komponisten war nicht zu überhören. Wohl den meisten Besuchern war die grandiose Musik zu "Der König der Löwen" bekannt. Dafür gab es im Kinosaal freudige Hu-Rufe. "Fluch der Karibik" ließ die Piraten förmlich um die Ecke kommen. Über Hans Zimmer zu schreiben, wäre wie Eulen nach Athen zu tragen. Er ist bei diesem Konzert mitten unter seinen großartigen Musikern und hat einen tschechischen Chor im Hintergrund. Zu seiner eigenen Band gehören ausgezeichnete Musiker und enge Freunde. Zimmer moderiert auf Englisch und der Mitschnitt ist auf Deutsch untertitelt. So erfahren auch die nicht zu den Filmkennern zählenden Besucher, um was für Stücke es sich handelt. Die kraftvolle und ausdrucksstarke Musik bietet ein einmaliges Erlebnis. Wer die einzelnen Filme nicht gesehen hat, kann sich seines Kopfkinos bedienen. Als Zimmer nach der Filmmusik zu "The Dark Knight Rises" vom Tod des Hauptdarstellers Heath Ledger erzählt, wird er sentimental. Wie sehr ihm auch der Amoklauf bei der Ausstrahlung dieses Films im Juli 2012 in Aurora nahe ging, erzählte er.

Für die Hinterbliebenen hat er eigens "Aurora" komponiert. Ohne Worte jedoch mit vokalem Gesang des Chores im Hintergrund und passender düsterer Musik lässt Zimmer die Zuschauer an diesem Drama teilhaben. Seine Musik soll auch trösten. Nicht nur in der O2 Arena in Prag brandete am Ende des Konzertes der Jubel auf, auch die Kinobesucher applaudierten kräftig über diesen außergewöhnlich intensiv erlebten Abend mit großartiger Filmmusik.