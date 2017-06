Triberg 144 Schüler erkunden den Europapark

Triberg. Grund ist, dass im Schulhaus des des Schwarzwald Gymnasiums für die Zeit der Prüfungen Ruhe herrschen soll, ist an diesem Tag kein Unterricht für die Klassen fünf bis zehn. Die SMV des SGT bietet aber eine Fahrt in den Europa Park an. In diesem Jahr nahmen 144 Schüler das Angebot an. Bei bestem Wetter ging es mit drei Bussen in Richtung Rust. Dort durfte der Park in Dreiergruppen auf eigene Faust erkundet werden. Trotz großem Andrang an den Bahnen, kamen alle Schüler auf ihre Kosten und konnten ihren Mut bei Fahrten mit der Blue Fire beweisen. Wer es lieber gemütlich mochte flanierte durch den Park oder kühlte sich beim Wildwasserrafting ab. Wohlbehalten und mit strahlenden Gesichtern kamen die Schüler abends wieder in Triberg an. Eine tolle Aktion der SMV, hieß es.