Titisee-Neustadt Wetterfrösche wollen alles ganz genau wissen

"Das Wetter beginnt mit der Sonne und entsteht am Äquator, da die Sonneneinstrahlung hier am stärksten ist. An den Polen ist es kälter, da der Einfallswinkel flacher ist und die Strahlen auf eine größere Fläche verteilt werden", erklärte der Wetterexperte. Auch die Luftmischung hat eine Bedeutung, wir in Deutschland liegen an einer Luftmassengrenze. So kann es auch bei uns im Sommer kühl und regnerisch oder warum und heiß sein. Ganz genau wollten es die kleinen Wetterfrösche wissen und so hatten sie zahlreiche Fragen vorbereitet.

Was war die höchste und die tiefste Temperatur welche Christian Haller auf dem Klippeneck gemessen hatte, wurde etwa gefragt. "27 Grad minus und 35 Grad plus", war die erstaunende Antwort.

"Es war ein interessanter Unterricht mit meinem Opa", erklärte stolz Enkelin Yvonne und ihre Mitschüler stimmten dem nur allzu gerne zu.