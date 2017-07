Titisee-Neustadt Unfall: Neunjähriger von Auto erfasst

Tititsee-Neustadt/Langeordnach - Am Dienstagabend ist im Titisee-Neustädter Ortsteil Langeordnach ein Neunjähriger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.