Titisee-Neustadt Unfall auf B 31: 24-Jährige schwer verletzt

Gegen 9.30 Uhr war die Frau in Richtung Freiburg mit ihrem kleinen Fiat unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Neustadt-Mitte und -Ost, waren laut Polizei in Fahrtrichtung Freiburg am rechten Fahrbahnrand Mäharbeiten im Gang. Dazu wurde der Verkehr jeweils einspurig über die beiden in Richtung Donaueschingen führenden Fahrspuren geleitet. Im Bereich der Überleitung der Behelfsfahrbahn auf der rechte Fahrspur, kam es zur Kollision zwischen dem Fiat aus der Region Stuttgart und einem mit einem Auto beladenen Kleinlaster.

Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die junge Frau schwer verletzt.

Der Fiat schlitterte in die Leitplanke, wurde dort abgewiesen und kam auf die Gegenspur. Danach krachte das Auto in die Leitplanken der Gegenfahrbahn.