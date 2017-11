Titisee-Neustadt Skisprung-Höhepunkte im Dezember

Schon seit Monaten ist das Schanzenteam dabei, das Stadion zu erneuern. Die Bande wurde ausgetauscht, das Springerdorf erweitert und der Container für die Materialkontrolle gerichtet. "In einigen Bereichen wird sich die Hochfirstschanze in einem völlig neuen Kleid präsentieren", verrät Häfker. Das sportliche Spitzenereignis beginnt bereits am Freitag, 8. Dezember, um 12 Uhr mit der Qualifikation und am Samstag, 9. Dezember, um 16 Uhr wird das bei den Fans sehr beliebte Teamskispringen ausgetragen. Am Sonntag, 10. Dezember, beginnt das Einzelskispringen schon um 15.30 Uhr. "Das ist das erste Mal, dass wir ein Teamspringen ausrichten, das letzte Mal wurde bei einem Continental Cup im Team gesprungen und das war im Februar 2001 bei der Eröffnung der frisch ausgebauten Hochfirstschanze", erinnert Häfker.