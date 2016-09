Titisee-Neustadt Schwere Karambolage

42-Jährige gerät auf die Gegenfahrbahn

Gegen 16 Uhr war die 42-Jährige aus dem Landkreis Waldshut auf der so genannten Seesteige unterwegs in Richtung Titisee-Neustadt. Aus ungeklärter Ursache geriet sie nach Polizeiangaben mit ihrem Wagen nach links auf die Gegenspur. Dort streifte der Kleinwagen zunächst den Kia eines belgischen Autofahrers, wurde abgewiesen und prallte anschließend frontal auf einen dem belgischen Kia folgenden Mercedes-Kombi aus der Region Wiesbaden. Während die Unfallverursacherin lebensgefährlich verletzt wurde, überstanden die Insassen des belgischen Fahrzeugs die Karambolage unbeschadet. Verletzt wurden auch die Insassen des Mercedes. Die Eheleute wurden in ein Krankenhaus transportiert. Mehrere Rettungswagen waren an der Unfallstelle genauso im Einsatz, wie ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Titisee-Neustadt, die den Brandschutz sicherstellte und ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigte.

Die B317 war während der Unfallaufnahme längere Zeit gesperrt. An der Unfallstelle bildeten sich lange Staus, die sich bis auf die B31 auswirkten. An den drei Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich.