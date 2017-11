Titisee-Neustadt (sri). Zu schnell auf der winterlichen Bundesstraße 31 war ein Lastwagenfahrer unterwegs, der am Montag gegen 3.30 Uhr mit seinem Gespann auf Höhe der Hochfirstschanze umkippte. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt. Nach Polizeiangaben war der portugiesische Fahrer einer deutschen Spedition in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf Schneeglätte mit seinem Hängerzug ins Schleudern geraten, als er in Richtung Donaueschingen fuhr. Der Zug drehte sich um 180 Grad, die Zugmaschine kippte um, der Hänger blieb stehen. Beladen war der Lastzug laut Polizei mit Schuhen. Die rechte Fahrbahn der B 31 war komplett blockiert. Bei dem Unfall wurde einer der Kraftstofftanks des Lkw beschädigt, Diesel lief aus. Die Freiwillige Feuerwehr Titisee-Neustadt war mit zahlreichen Helfern vor Ort, übernahm den Brandschutz und kümmerte sich um den ausgelaufenen Kraftstoff. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich langwierig: Auf Anordnung der Unteren Wasserbehörde musste durch Dieselkraftstoff kontaminiertes Erdreich im Bereich der Unfallstelle auf Höhe der Hochfirstschanze von einer Tiefbaufirma abgetragen und fachgerecht entsorgt werden. Der Schaden beträgt etwa 35 000 Euro. Es kam immer wieder zu Behinderungen und langen Staus. Gegen 12.30 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.