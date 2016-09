Titisee-Neustadt Leidenschaft für die Leinwand

Titisee-Neustadt. Es war im Jahr 1999, als er sein Angestelltenverhältnis als Buchhändler an den Nagel hängte und die einmalige Chance ergriff, das Krone-Theater am Neustädter Hirschenbuckel zu günstigen Konditionen von der Vorgängerin Christel Scherer zu übernehmen. Danach sah es für die Öffentlichkeit so aus, als ob sich vieles wie von selbst entwickelte.

Doch ein Programmkino zu führen, bedeutet jede Menge Arbeit im Hintergrund. Immer an die brandneuen Filme zu gelangen und das Publikum mit einer ausgewogenen Programmmischung zu überzeugen, erfordert Besuche diverser Filmfeste und die Suche nach den entsprechenden Connections. Doch Winterhalder gelang es, sich mit seinem Krone-Theater zu etablieren. Bald war ein einziger Kinosaal nicht mehr ausreichend um allen Ansprüchen zu genügen. Deshalb traf er im Jahr 2003 eine weitere wegweisende Entscheidung und integrierte in sein Theater einen zweiten, kleineren Kinosaal. Auf einen Schlag erhöhte sich die Flexibilität hinsichtlich der Filmauswahl.

Die jährliche Besucherzahl erhöhte sich gegenüber Winterhalders Anfängen als Kinobetreiber um mehr als das Doppelte, auf über 30 000. Das liegt auch an den Aktionen und Veranstaltungsformen, die sich Winterhalder einfallen lässt. So hat der agile Neustädter am 28. September Regisseur Klaus Scheidsteger zu Gast, der über die Hintergründe seines neuesten Dokumentarfilms "Thank You für Calling" berichtet und die Mobilfunktechnologie kritisch beleuchtet.