Titisee-Neustadt Kellerbrand gelöscht

Am Sonntagmorgen wurde der Freiwilligen Feuerwehr Löffingen ein Kellerbrand in Löffingen in der Conradin-Kreutzer-Straße mit starker Rauchentwicklung im Treppenhaus gemeldet.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuer Löffingen konnten die 17 Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert, der Brand umgehend gelöscht und das Gebäude gelüftet werden. Die Bewohner konnten noch am Sonntagmorgen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache war höchst wahrscheinlich ein technischer Defekt in der Heizungsanlage im Bereich der Armaturen/Verteiler. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.