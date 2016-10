Titisee-Neustadt. Seelenruhig drehte um die Mittagszeit ein Fahrgast in der Höllentalbahn in Fahrtrichtung Neustadt einen Joint. Weitere Reisende informierten die Polizei. Der polizeibekannte 38-jährige Wohnsitzlose wurde dann in der Bahnhofstraße in Neustadt kontrolliert. Neben dem Joint wurden weitere 40 Gramm Marihuana, Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln sowie 400 Euro Bargeld gefunden. Das Rauschmittel und Bargeld wurden beschlagnahmt.