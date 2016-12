Titisee-Neustadt Gebrauchte Technik kommt Caritasverband zugute

Die Lagerung kostet Platz und zur Entsorgung sind die ehemaligen Arbeitsmittel zu schade. Lieber sollten die gebrauchten Geräte einem Verein zugutekommen, der die Sachspenden sinnvoll einsetzen kann. Die Klinik entschied sich für den Caritasverband Hochrhein, der bereits seit über 16 Jahren gemeinnützige Arbeit in der Region leistet. Die Spende kommt sowohl den Mitarbeitern der Stiftung St. Laurentius in Bonndorf zugute, die ein Altenpflegeheim in Bonndorf betreibt, als auch der Stiftung St. Fridolin, welche eine Jugendeinrichtung in Bad Säckingen unterstützt. Insbesondere letztere würden sich über die neuen Computer freuen, glaubt Klaus Groß. "Wir haben nun die Möglichkeit, unsere Mitarbeiter und die Jugendhilfe mit mehr Geräten auszustatten. Das wird unsere Arbeit erleichtern."

Auch Martin Große ist zufrieden. "Ich bin froh, dass wir mit dem Caritasverband Hochrhein einen engagierten Verein aus der Region unterstützen konnten."