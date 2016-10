Titisee-Neustadt Feuerwehr-Einsatz wegen optischer Täuschung

Schnell stellte sich heraus, dass es eine optische Täuschung war. Am Sonntagabend gegen 23 Uhr meldete ein Anrufer über Notruf, dass Rauch aus dem Gebäude an der Scheuerlenstraße 10 aufsteige. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war eine Rauchentwicklung über dem Gebäude, im Schein der Kirchenbeleuchtung zu sehen. Schnell wurde die Drehleiter in Position gebracht und das Gebäudedach kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass Rauch aus einem tiefer liegenden Gebäude am Kirchenbuckel über das Dach und die Kirchenbeleuchtung der Scheuerlen­straße 10 zog. So entstand der Eindruck, es würde auf dem Dach brennen. Nachdem die Ursache des vermeintlichen Feuers geklärt war, konnte Entwarnung gegeben werden, und die Feuerwehr sowie der Notarzt und Rettungswagen konnten wieder abziehen.