Titisee-Neustadt Ein Stück Heimat auf nackter Haut

Zu einem besonderen Spektakel und Erlebnis wird das Seenachtsfest unter dem Motto "Nacht in Weiß" am Wochenende in Titisee. Ein großes Rahmenprogramm mit Feuerwerk und dem "Bodypainting-Festival" versprechen Unterhaltung pur.

Titisee. Bereits zum fünften Mal heißt es am kommenden Samstag, 22. Juli, an der Seepromenade in Titisee "Lebendige Kunst – Bodypainting Festival". Bodypainterin Pia Wehrle aus Friedenweiler hat zusammen mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) zu diesem Event aufgerufen.

Am Titisee werden die Körper der Models von verschiedenen Künstlern in Szene gesetzt, ganz nach dem diesjährigen Motto: "Heimat". Das handwerkliche Geschick mit Kreativität zu verbinden, um so die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen, ist das große Ziel der Künstler. Gearbeitet wird nicht hinter verschlossenen Türen. Das Publikum kann in der Schwarzwaldgalerie des Maritim Titisee-Hotels hautnah mit dabei sein. Bei diesem farbenfrohen Spektakel sind nicht nur die Künstler, sondern auch die Models gefordert, die längere Zeit still halten müssen.