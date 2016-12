Titisee-Neustadt Brand: Feuerwehr löscht brennende Küche

Titisee-Neustadt - Am Sonntagmorgen kam es in der Schwarzwaldstraße in Neustadt zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. "Schon auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung zu sehen", schilderte Markus Straub, Gesamtkommandant der Feuerwehr Titisee-Neustadt, das Szenario.