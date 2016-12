Titisee-Neustadt Blitzeis: Autofahrerin stirbt bei Unfall auf B 31

Nach ersten Angaben der Polizei sind insgesamt acht Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. In den Fahrzeugen befanden sich 14 Insassen. Wie die Polizei weiter mitteilt, sei eine Person an den Unfallfolgen verstorben. Elf weitere Personen sind offenbar verletzt, davon eine Person schwer. Die Unfallursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand Blitzeis.

Die Bundesstraße ist zwischen Neustadt Mitte und Neustadt Ost momentan voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren.

Im gesamten Bereich des Hochschwarzwaldes ist in Folge von einsetzenden Niederschlägen mit Eisglätte zu rechnen. Nach Polizeiangaben ereigneten sich innerhalb kürzester Zeit in den Landkreisen Freudenstadt und Tuttlingen sowie im Schwarzwald-Baar-Kreis mehr als 40 Unfälle wegen überfrierender Nässe.