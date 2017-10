Titisee-Neustadt Badeparadies investiert 40 Millionen

Titisee-Neustadt. Auf dem Programm stehen unter anderem mehrere Weltcupveranstaltungen im Skisport. Im Mittelpunkt stand jedoch die Erweiterung des Badeparadieses, für die Investor Josef Wund aus Friedrichshafen nach der Einweihung im Jahr 2010 erneut zirka 40 Millionen Euro ausgibt. Davon fließen alleine 32 Millionen Euro in die neue Spa- und Vitalwelt "Palais Vital". Anfang des nächsten Jahres soll das luxuriöse Wellnessvergnügen auf drei Etagen und 5000 Quadratmetern Fläche fertiggestellt werden. Die restlichen acht Millionen Euro wurden für den Umbau des Rutschenparadieses "Galaxy Fun" bereitgestellt, das einen neuen Spaßbereich erhält, der schon Ende des Jahres benutzbar ist.

"Die Gäste verweilen zwei bis drei Stunden in unserem Bad", informierte Geschäftsführer und Managing Director Jochen Brugger bei der Vorstellung des Neubaus. "Durch den Bau des Bades wurde die Region auf einen positiven Weg geführt und spielt jetzt in einer anderen Liga", unterstrich er die gute Resonanz, die das Bad bei den Gästen findet. Keine Angst hat der Hochschwarzwälder Brugger vor der Konkurrenz in der Ortenau, die dort die größte Wasserlandschaft Europas baut. "Wir haben mit dem Europapark ein freundschaftliches Verhältnis", erklärte er und wies daraufhin, dass Konkurrenz das Geschäft belebe. Hinzu komme, dass das Klientel im Badeparadies Wert auf Erholung und Wellness lege und das Badeparadies im Hochschwarzwald ein Alleinstellungsmerkmal besitze.

Das neue Angebot im "Palais Vital" umfasst neben neuer Gastronomie sechs Vital-Pools mit Panoramablick, mehrere Whirlpools und Massage-Sprudel-Liegen sowie über ein Dutzend thematisierte Eventsaunen und Dampfsaunen. Wohl einzigartig in der Region ist die Spa- und Vitallounge für Damen. Südseeatmosphäre schaffen 100 echte und schon ziemlich große Palmen, die aus der Südsee und aus Malaysia eingeflogen wurden. An einen großen Baukran angehängt, werden sie derzeit an ihren neuen Standplatz "geschaukelt" und gleich aufgestellt.