Talheim Nicht angeschnallt: Junger Mann stirbt bei Unfall

Der Fahrer eines VW Caddy war laut Polizei kurz vor 23.30 Uhr auf der Kreisstraße 5711 in Richtung Talheim unterwegs, als er in einer Rechtskurve kurz vor der Einmündung "Im Brenntenwäldle" bei überfrierender Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen eine Böschung und wurde durch die Wucht des Aufpralls wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei wurde der junge Mann aus seinem Wagen auf die Straße geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle.

Besonders tragisch ist laut Polizei, dass der junge Mann ersten Ermittlungen zufolge nicht angeschnallt war. Bei den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren eine Vielzahl von Rettungskräften, Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort.

Die Spezialisten der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.