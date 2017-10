SWR 1-Hitparade "Stairway To Heaven" bleibt auf der Eins

Auch die Gotthilf-Fischer Chöre schafften es in die Topliste. Sie lagen auf Platz 85 mit "Der reichste Fürst", die Württemberg-Hymne auf Herzog Eberhard im Barte, der angeblich so beliebt bei seinem Volk gewesen sein soll, dass er sein Haupt unbesorgt hätte in den Schoß eines jeden Untertanen legen können. Weit vor seinem schwäbischen Pendant, nämlich auf Platz 23, landete Badens inoffizielle Landes-Hymne, das Badner Lied – gesungen vom Montanara Chor.

Die Moderatoren der SWR 1 Hitparade Janet Pollok, Stefan Orner, Stefanie Anhalt, Jochen Stöckle, Patrick Neelmeier und Thomas Schmidt präsentierten die Top-Zwanzig-Titel live.

Zum Abschluss des Abends spielten in der ausverkauften Schleyerhalle die 80er-Jahre-Bands "OMD" ("Maid of Orleans") und "Level 42" ("Lessons in love", "Running in the Family").