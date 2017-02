Sulz Sonne scheint beim Umzug in Fischingen

Angeführt durch die Narrenräte ging es vorbei an der Kirche in Richtung Rathaus und von dort im Bogen zur Festhalle. Die Fischinger Burghexen trieben genauso ihr Unwesen mit den Zuschauern am Straßenrand wie auch die Hakenmänner, die zu einem Markenzeichen in den zurückliegenden mehr als zwei Jahrzehnten wurden.

Volker Hartmann, eine der Gründungshexen, begrüßte auf dem Wagen beim Rathaus die vorbei ziehenden Zünfte und so auch den Buzefalus, der das Fischinger Narren-Dreigestirn komplett machte.

Natürlich waren auch die Fischinger Musiker dabei und begleiteten ihre Zunft. Neben den Hofnarren waren die Jäkle und Kropfer aus Bergfelden dabei, die Oberackerhexen aus Schietingen trieben genauso ihr Unwesen wie die Schlossberghexen aus Vöhringen. Die Murschelweible aus Engstlatt waren zu sehen, wie auch die Habshexen aus Dettensee sowie eine Trollgruppe, die musikalisch begleitet wurden. Eine weite Anreise hatten die Fleggafetzer aus Hochdorf/Enz, die mit ihrer Guggamusik auch in der Halle überzeugten.