Sulz Mann stürzt ab: Schwierige Rettung

Alarmiert wurden die Rettungskräfte von einer zweiten Person, die den Gestürzten begleitet hatte. Diese hatte gegen 16 Uhr die Leitstelle angerufen, welche alle Kräfte auf den Weg schickte.

Der Einstieg ins Gelände war zunächst vom Neckartal, direkt hinter der Kläranlage erfolgt. Dort machten sich die Helfer mit Stadtbrandmeister Eugen Heizmann auf den Weg. Nach mehreren hundert Metern tauchte die Person auf, welche alarmiert hatte, und führte die Helfer zur Absturzstelle. Dabei erkannte Eugen Heizmann, dass es sehr schwer war, den Mann Richtung Neckar zu retten.

Inzwischen waren die Helfer der Bergwacht Rottweil eingetroffen und halfen mit, den Mann zu retten. Die Feuerwehr, der Notarzt und weitere Helfer wurden nach Holzhausen umgeleitet. Direkt an die Sulzer Straße parkten die Fahrzeuge, die Zugang zum Schlangenwegle suchten. Dorthin wurde der Verletzte getragen, in das DRK-Fahrzeug gebracht und nach der weiteren Versorgung ging es zum Sportgelände, an dessen Stelle der Rettungshubschrauber einen Platz zum Landen fand.